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В Киеве обвинили Москву в заселении Крыма народами Сибири

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Ирина Фриз
Ирина Фриз

Депутат Верховной Рады Украины от фракции блок Петра Порошенко Ирина Фриз заявила, что российские власти принудительно представляют в Крыму гражданства РФ и заселяют полуостров народностями Сибири. Об этом, по ее словам, украинская делегация заявила на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Бухаресте, передает в понедельник, 9 октября, «Интерфакс-Украина».

«В ходе обсуждения, которое еще продолжается, мы акцентировали внимание ПА НАТО на вопросах милитаризации Крыма, нарушении прав и свобод на полуострове оккупантами, принудительном предоставлении крымчанам гражданства России, заселению народностями Сибири», — сказала она.

В конце сентября Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека рекомендовало России применять в Крыму законодательство Украины. Помимо этого, в докладе ООН утверждается, что «были задокументированы серьезные нарушения (…), такие как незаконные аресты и задержания, насильственные похищения, дурное обращение, пытки и как минимум один случай внесудебной казни».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскритиковала доклад, подготовленный Управлением верховного комиссара ООН по правам человека в регионе. «Я неоднократно бывала в Крыму, веду прием крымчан и получаю от них обращения (...). Мы мониторим обстановку на полуострове и, честно говоря, решительно не понимаю, откуда взялись так называемые "факты" о несоблюдении прав человека в Крыму», — отметила она.

Москалькова пожалела о том, что Верховный комиссар ООН «так несправедливо и необъективно оценил состояние дел» на полуострове.

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