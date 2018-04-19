Начальника штаба ВМС Украины отстранили от должности из-за жены-россиянки

Начальника штаба — первого заместителя командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины капитана первого ранга Романа Гладкого отстранили от должности из-за российского гражданства жены. Такое решение принял министр обороны страны Степан Полторак, сообщает «Думская».

Отмечается, что Гладкий отстранен на время служебного расследования. Будут проверены как финансово-экономические нарушения, так и данные о российском паспорте его супруги Елены. Обязанности капитана возложили на его первого заместителя контр-адмирала Дмитрия Тарана.

Как уточняет издание, Елена два года жила в Крыму после его присоединения к России, а дочь Градкого выступала на местных соревнованиях по плаванию.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного 17 марта 2014 года референдума, на котором 96 процентов жителей полуострова поддержали это решение. Киев не признает результатов голосования и считает регион оккупированной территорией. С Украиной солидарны большинство стран мира, Москва настаивает на том, что плебисцит был проведен с соблюдением всех международных норм.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!