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Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым за квартирами

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Группа офицеров Военно-морских сил Украины обратилась с открытым письмом к президенту Петру Порошенко с требованием предоставить жилье взамен «утраченного» в Крыму. Об этом сообщает Думская.net.

«Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно
покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы. Все обещания руководства страны по решению жилищного вопроса так и остались обещаниями», — утверждают военные.

«Надеемся, что руководство государства не останется в стороне от решения вопроса семей военнослужащих, и не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас вместе с семьями возвращаться в оккупированный Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса», — говорится в письме, подписанном 35 офицерами.

25 марта помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк заявила, что в 2014 году украинский флот в Крыму принес себя в жертву ради мобилизации ВСУ.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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