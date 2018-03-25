Сдачу флота в Крыму на Украине объяснили жертвой ради операции в Донбассе

В 2014 году украинский флот в Крыму принес себя в жертву ради мобилизации ВСУ. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявила помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк.

«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. Мы протянули время до месяца. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю», — заявила она.

Как заметила Каналюк, флоту пришлось действовать в условиях отсутствия президента и министра обороны.

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В январе президент России Владимир Путин предложил передать Украине оставшиеся в Крыму корабли и другую военную технику. По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, на причалах полуострова осталось восемь боевых кораблей.

Крым стал российским в марте 2014 года по результатам референдума. Весной того же года в Донбассе новые власти в Киеве начали силовую операцию в Донбассе против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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