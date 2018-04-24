Москалькова потребовала освободить задержанную на Украине жительницу Крыма

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой о скорейшем освобождении задержанной жительницы Крыма, активистки общественной организации «Волонтеры Победы» Елены Одновол, сообщает ТАСС.

Москалькова выразила крайнее недоумение и обеспокоенность по поводу задержания девушки, а также назвала абсурдными звучащие в ее адрес обвинения в проведении подрывной деятельности против Украины. «Подобное обвинение выглядит абсурдным на фоне той деятельности, которой Елена посвятила свою жизнь», — сказала она.

Российский омбудсмен обвинила украинские спецслужбы в попытке в преддверии Дня Победы вычеркнуть з памяти украинского народа общий подвиг и общую победу. «Уверена, что инициаторы подобных действий, которые выглядят как откровенные провокации, своей цели не достигнут», — добавила Москалькова.

О задержании Одновол на границе с Крымом стало известно накануне. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала ее «доверенным лицом Путина». На президентских выборах 2018 года девушка руководила группой волонтеров в его региональном штабе и собирала подписи в поддержку кандидата. Украинский генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Одновол подозревают в государственной измене.

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