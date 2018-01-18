Москалькова нашла пропавшую жительницу Чечни у нее дома

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей удалось связаться с жительницей Чечни Аминат Автурхановой, о пропаже которой ранее писала «Новая газета», передает «Интерфакс».

«Она находится дома, у меня с ней состоялся телефонный звонок», — рассказала Москалькова.

Она подтвердила, что Автурханова действительно была задержана две недели назад, после чего вернулась домой. Омбудсмен добавила, что попросила чеченского уполномоченного по правам человека Нурди Нухажиева съездить к Автурхановой и «убедиться, что у нее все хорошо».

17 января «Новая газета» сообщила, что Амина Автурханова, вдова Зелимхана Джабаева, который, по данным издания, подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям был казнен вместе с двумя десятками других чеченцев в Грозном год назад, перестала выходить на связь. Автурханова пыталась добиться расследования смерти мужа, несмотря на угрозы. В сентябре ее также задерживали полицейские: тогда в отделении ее вместе с грудным ребенком продержали 12 часов.

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