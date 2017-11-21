Власти прокомментировали задержания нетрезвых чеченцев

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг сообщения о задержаниях за употребление спиртного на территории республики. Об этом во вторник, 21 ноября, передает «Интерфакс».

«Сообщения о том, что в селе Самашки Ачхой-Мартановского района в спортзале местной школы якобы незаконно удерживаются жители республики, не соответствуют действительности и являются провокационными по своей сути», — сказал Каримов.

При этом он подтвердил, что в республике, как и в других регионах России, проводятся профилактические мероприятия по противодействию употреблению наркотических и психотропных веществ. Те лица, которые подозреваются в употреблении таких веществ или у которых они обнаружены, доставляются в отделения полиции. «Те, кто употребляет психотропные вещества или распространяет их, с ними с привлечением родителей и общественности проводится разъяснительная работа», — рассказал он.

Ранее во вторник уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева проверить данные о том, что нескольких жителей Чечни держат в спортзале за употребление алкоголя, и, если они подтвердятся, обратиться в Генпрокуратуру. Поводом стал материал «Кавказ.Реалий» о том, что 17 ноября неизвестными был задержан мужчина по имени Тагир из села Самашки. По данным издания, его вместе с другими людьми, которых заподозрили в распитии спиртных напитков, удерживали в спортзале селения Химой Шаройского района.