Москалькова поведала о ходьбе по росе для очищения энергетического тела

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о системе оздоровления, которая позволяет ей оставаться в хорошей форме. Она сделала это в кулуарах форума «50 плюс: все плюсы зрелого возраста», сообщает в среду, 1 ноября, «Интерфакс».

«Ты не можешь вести здоровый образ жизни, если у тебя нет своей системы оздоровления. Я зимой хожу босиком по снегу, летом — по росе, я обливаюсь холодной водой», — поделилась секретами омбудсмен.

Уполномоченный сообщила, что занимается «очищением энергетического тела с помощью простых упражнений, которые позволяют очистить энергетический мусор». В частности, раз в год на четыре дня Москалькова «отключается от питания», чтобы разгрузить печень. В этом, по ее словам, помогают народные средства и специалисты.

Омбудсмен добавила, что физическое воздействие на тело — не единственный секрет здоровья. «Я стараюсь максимально делать добрые дела, потому что эта энергия обязательно дает новый импульс для полезных и правильных дел», — сказала она.

Ранее уполномоченный по правам человека в России призналась, что иногда ей хотелось бы применять оружие к тем, кто нарушает права человека. Такое желание, по ее словам, у нее возникает при столкновении с несправедливостью и циничным отношением.