Раскрыта деятельность задержанного на Украине «доверенного лица Путина»

Задержанная Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом Елена Одновол не являлась доверенным лицом президента России Владимира Путина на полуострове на президентских выборах 2018 года. Об этом сообщила изданию «Взгляд» лидер общественной организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Елена не была доверенным лицом Путина, она руководила группой волонтеров в региональном штабе Путина. Она сама, как и ее муж, из Крыма», — заявила Амельченкова. «Она давно работает в нашем движении, принадлежит к числу тех людей, кто выстроил работу по сохранению истории, по гражданско-патриотическому воспитанию в Крыму», — добавила она.

По словам Амельченковой, в настоящее время связаться с задержанной нельзя, так как ее телефон отключен. «Знаем только, на каком КПП ее задержали. Мы все немного в панике от того, что происходит, и от того, что не можем узнать всю информацию», — отметила она.

О задержании гражданки Украины Одновол на КПП «Чонгар» стало известно 23 апреля. Как сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, женщину подозревают в государственной измене.

По данным украинской стороны, задержанная входила в неправительственную всероссийскую общественную организации «Волонтеры Победы» и собирала к выборам в Крыму и Севастополе, которые Киев считает оккупированной территорией, подписи в поддержку Путина.

Наличие российского гражданства у доверенных лиц кандидатов в президенты ЦИК РФ делает обязательным условием. При этом Киев не признает российское гражданство жителей Крыма и Севастополя, которые обзавелись паспортами после вхождения этих территорий в состав России в 2014 году.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.

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