На Украине задержали доверенное лицо Путина

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента России Владимира Путина на полуострове на президентских выборах 2018 года. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«На контрольно-пропускном пункте "Чонгар" Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым и Севастополе (с местом дислокации в Херсоне) задержана гражданка Украины, которая действовала в интересах Российской Федерации», — сообщил Луценко. Генпрокурор отметил, что задержанную подозревают в государственной измене.

По его словам, женщина входила в неправительственную всероссийскую общественную организации «Волонтеры Победы» и собирала к выборам в Крыму и Севастополе, которые Киев считает оккупированной территорией, подписи в поддержку Путина.

Наличие российского гражданства у доверенных лиц кандидатов в президенты ЦИК РФ делает обязательным условием. При этом Киев не признает российское гражданство жителей Крыма и Севастополя, которые обзавелись паспортами после вхождения этих территорий в состав России в 2014 году.

Президент Украины Петр Порошенко 20 апреля предложил Верховной Раде принять закон, который позволит лишить украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.

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