Крым попадет на украинские деньги

Нацбанк Украины запустит 25 апреля в денежный оборот памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Крыма. Об этом сообщает издание UBR.ua, в распоряжении которого оказалась телеграмма НБУ.

Масса одной монеты составит 9,4 грамма, диаметр — 28 миллиметров, общий тираж — 45 тысяч монет. Как говорится в телеграмме, новый пятигривенник продолжит серию, посвященную областям и территориальному устройству Украины.

Также в документе подчеркивается, что «аннексия Крыма не признается украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров временно оккупированной территорией».

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Согласно прилагающемуся описанию, на оборотной стороне монеты изображена стилизованная карта Украины на фоне орнамента, по кругу размещены надписи — «Автономная республика Крым» (сверху) и «УКРАИНА» (снизу).

В октябре 2017 года Банк России представил новые купюры номиналом 200 рублей с изображением достопримечательностей Севастополя — памятником затопленным кораблям и видом на Херсонес Таврический. После этого НБУ запретил осуществлять на территории Украины любые операции с российскими банкнотами и монетами, на которых есть изображение символов Крыма.

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