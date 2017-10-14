Крымским детям дали потрогать новые деньги и отобрали

Видео: Крыминформ / YouTube

Симферопольские школьники стали первыми, кто в Крыму подержал в руках новые 200-рублевые банкноты, на которых изображены достопримечательности полуострова, сообщает «Крыминформ».

Презентация новых денег проходила в Музее истории Симферополя, где до 1920 года располагался банк.

«Наша задача — чтобы каждый гражданин Российской Федерации, каждый житель Республики Крым побольше узнал о регуляторе — Центральном банке России, чтобы каждый мог узнать, насколько он приближен к людям и какую практическую пользу может им оказать», — сказал на презентации представитель крымского отделения Центробанка Николай Барилюк.

После этого в музей пустили группу детей, которым дали пощупать новые банкноты, показали 110-летнюю сейфовую комнату и инкассаторскую машину, рассказали об истории развития денег. Организаторы также устроили викторину с призами в виде памятных монет.

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На день открытых дверей из соседнего ЗАГСа заглянули несколько пар молодоженов. Им подарили новые купюры на память.

Центробанк представил новые банкноты 12 октября. Символы, изображенные на новых деньгах, были выбраны по итогам всероссийского конкурса. В результате на банкнотах номиналом 200 рублей появились памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на двухтысячной купюре — знаменитые места Дальнего Востока (мост на остров Русский и космодром Восточный).

Дизайн купюр расстроил бывшего художника Гознака Юрия Ковердяева. Он заявил, что они не вписываются в текущий ряд рублевых банкнот и слишком напоминают валюту иностранных государств. В то же время генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что дизайн всех рублевых банкнот пора менять.