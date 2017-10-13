Украина запретила российские купюры с изображением Крыма

Национальный банк Украины запретил осуществлять на территории страны все операции с российскими банкнотами и монетами, на которых есть изображение символов Крыма. Об этом говорится в релизе украинского регулятора.

«Нацбанк Украины запретил банкам и финансовым учреждениям Украины осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центробанка России с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и всех других объектов», — говорится в сообщении украинского ЦБ.

Более того, на территории Украины будет запрещена покупка или продажа соответствующих банкнот при валютном обмене. Также запрещается использование крымских купюр и монет при оплате почтовых переводов. Запрет подписан регулятором в пятницу, 13 октября, и будет введен с 17 октября.

Новые купюры с изображением достопримечательностей Севастополя были представлены в четверг, 12 октября. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина показала двухсотрублевку с символами Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.