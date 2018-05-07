Украина обиделась на Норвегию из-за пазла с российским Крымом

Посольство Украины в Норвегии обратилось к министерству иностранных дел этой страны с требованием повлиять на производителя головоломок L.A. Larsen, который выпускает серию пазлов, на которой Крым находится в составе России. Об этом сообщает ABC Nyheter.

Норвежский МИД получил письмо от Киева 16 апреля. «Посольство Украины хочет обратиться за помощью к министерству иностранных дел Норвегии с просьбой довести до сведения L.A. Larsen информацию о статусе Крыма и Севастополя в соответствии с международным правом и незамедлительно прекратить производство таких карт и отозвать уже напечатанный тираж из распространения», — говорилось в нем.

ABC Nyheter указывает, что пазлы с российским Крымом выпускаются в коммуне Флеккефьорд.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

Пресс-секретарь МИД Норвегии Фроде Андерсен сообщил, что в стране отсутствуют нормы, связанные с производством или продажей подобных карт и головоломок. По этой причине у ведомства нет оснований для разбирательства в этом деле.

«Мы задавались вопросом, будет ли какая-либо на это реакция», — сказал генеральный директор L. A. Larsen Ларс Кристиан Ларсен. Он подтвердил, что компания выпускает пазлы с картами, где Крым находится в составе России, однако пообещал, что на Украину будут направлены экземпляры, где полуостров входит в состав этой страны.

«У нас есть две версии. Одна версия сделана для России, которая, к слову, является нашим крупнейшим клиентом. Но мы продаем свою продукцию и в Россию, и на Украину. А в украинской версии Крым указан украинским. Это сложный вопрос для нас. Мы не политики. Мы должны поступать так, как нам говорят наши клиенты, и не желаем принимать какую-либо политическую позицию», — заявил он.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!