Украинские телеканалы показали карту Украины без Крыма

Украинский телеканал СТБ в эфире передачи «Холостяк» показал карту Украины без Крыма. Канал позже извинился за ошибку в Facebook.

«Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому что Крым — это Украина!» — говорится в сообщении.

В пятницу, 16 марта, в эфире другого украинского телеканала — УТ-1 («UA: Перший») — продемонстрировали карту Украины и сопредельных государств, на которой отсутствовал полуостров Крым.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев считает полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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