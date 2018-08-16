Немецкие документалисты признали Крым российским

Авторы немецкого документального фильма о Сибири признали Крым российской территорией. Об этом сообщает агентство EADaily.

15 августа зрители крупного телеканала 3Sat увидели карту России с присоединенным полуостровом во время премьерного показа картины Sibirien total («Сплошь Сибирь»). Фильм выпустили немецкий кинодокументалист Дэйв Д. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен, которые путешествовали по Сибири.

Создатели картины отметили на карте Крымский полуостров тем же цветом, что и остальную территорию России. Картинку можно разглядеть на 2-й минуте 30-й секунде фильма.

Телеканал 3Sat транслируется в Германии, Австрии и Швейцарии. Его аудитория составляет около 120 миллионов домохозяйств.

В начале июня пользователи сети обратили внимание, что разработчики карт Google Maps подписали Крымский мост на украинском языке. Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что американская корпорация пытается совместить реальность с «генеральной линией партии».

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