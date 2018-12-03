В Книге рекордов Гиннесса нашли признание Крыма российским

В одном из сертификатов Книги рекордов Гиннесса найдена запись о мировом рекорде, установленном в Севастополе, который назвали частью России. Документ был опубликован на официальном сайте ежегодного справочника. На это обратило внимание издание «Громадьске».

Сертификат был выдан 26 мая 2018 года. «Александр Бендиков, Российская Федерация (Севастополь)», — указано в нем.

Мужчина установил мировой рекорд по балансированию гвоздей после того, как смог на шляпке одного гвоздя возвести конструкцию из 349 гвоздей. Отмечается, что Бендиков является белорусом.

В августе авторы немецкого документального фильма о Сибири посчитали Крым российским. В картине показана карта России с присоединенным полуостровом, выделенным тем же цветом, что и остальная территория РФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признают его результаты. Москва подчеркивает, что голосование прошло с соблюдением всех международных норм.

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