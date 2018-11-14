На Украине канал заподозрили в пропаганде войны за показ карты страны без Крыма

Украинский телеканал NewsOne проверят на предмет пропаганды войны из-за размещения карты с Украиной без Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.

В Нацсовете отметили, что 7 ноября телеканал показал карту Европы в эфире передачи «Утро с NewsOne». На схеме Крым находился отдельно от территории Украины, что и послужило поводом для внеплановой проверки.

«В соответствии с законом Украины "О телевидении и радиовещании" и законом "Об информации" размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства Украины», — заявили представители Национального совета.

Редакцию канала проверят не только на предмет пропаганды войны, но и популяризации отдельных действий государства-агрессора.

В августе авторы немецкого документального фильма Sibirien total («Сплошь Сибирь») признали Крым российским. В эфире крупного телеканала 3Sat зрители разглядели карту России с присоединенным к ней полуостровом.

В начале сентября польская спортивная газета Przegląd Sportowy опубликовала на сайте карту мира, где Крым был отмечен как российская территория. Он был помечен тем же цветом, что и остальная часть России.

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