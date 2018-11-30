В словах Трампа нашлось признание Крыма российским

Президент США Дональд Трамп в одном из постов в Twitter негласно признал Крым российской территорией. На это обратила внимание «Лента.ру».

Речь идет о записи от 29 ноября, в которой Трамп пишет об отмене запланированной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. «Учитывая, что корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что для всех будет лучше отменить мою встречу с президентом Путиным в Аргентине», — объявил он.

После задержания в Черном море три украинских корабля отправили в порт Керчи. Этот город находится в Крыму.

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Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признали результаты голосования. Москва подчеркивает, что плебисцит прошел с соблюдением всех международных норм.

Летом 2018 года незадолго до встречи с Путиным в Хельсинки Трамп не исключил возможность признания Крыма российским регионом. Однако от прямого ответа на этот вопрос американский лидер ушел, возложив ответственность на своего предшественника — Барака Обаму. «Вам лучше спросить [бывшего] президента Обаму, ведь это он упустил Крым. Это было в то время, когда у власти находилась его администрация. И это он позволил России потратить много денег на Крым (...). Надо спросить его, почему он это сделал», — говорил хозяин Белого дома.

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