Бывший СССР
 

В ЛНР рассказали о подготовке США и Канадой украинских диверсантов

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Плотницкий
Игорь Плотницкий

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что забрасываемые в Донбасс украинские диверсанты были подготовлены специалистами из Канады и США. Об этом в среду, 14 июня, сообщает телерадиокомпания ЛНР (запись доступна на видеохостинге YouTube).

«Канада и США создали так называемую восьмерку, или восьмой полк сил специального назначения, то есть диверсантов. Это они помогли очень хорошо. И на сегодняшний день все диверсионные группы, которые заходят к нам и в Донецк, это как раз все те, которые подчиненные этой "восьмерке"», — рассказал Плотницкий.

Он отметил, что основными задачами украинских диверсантов было разрушение инфраструктуры и убийство руководства самопровозглашенной республики.

В мае в ЛНР задержали руководителя украинской диверсионно-разведывательной группы Василия Сапронова. По информации сотрудников правоохранительных органов самопровозглашенной республики, группа, руководимая офицером восьмого полка специального назначения Вооруженных сил Украины, планировала теракты на «критически важных объектах инфраструктуры ЛНР».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Задержанных в Луганске диверсантов заподозрили в убийстве ополченца Багги
Задержанный украинский диверсант рассказал об убийстве ополченцев в ЛНР
В ЛНР рассказали о маршруте подорвавшегося на мине автомобиля ОБСЕ
Последние новости
Киев нашел способ заблокировать поставки донбасского угля в Европу
В ЛНР рассказали о подготовке США и Канадой украинских диверсантов
Федерер проиграл в «самом старом» матче c 1982 года
Режиссер извинился за «Бэтмена и Робина» через 20 лет после выхода фильма
Матвиенко обеспокоилась размерами трат Запада на политику в России
МГУ вошел в 30 лучших вузов мира рейтинга THE
США развернули в южной Сирии системы залпового огня
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:08Сегодня
Войцех Бальчун не только глава «Укразилизныци», но и фронтмен рок-группы «Chemia»

Задний ход

Почему возглавившему украинские железные дороги поляку грозят отставкой
19:01Сегодня

Порошенко отказался прекращать АТО в Донбассе

18:25Сегодня

Президент Литвы купила украинским военным в Донбассе перископ

12:3513 июня

Италия отказала в безвизовом въезде двум украинцам из-за нехватки средств

Бывший СССР00:08 9 июня
Юлия Тимошенко

Юлия Цезарь

Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
17:53Сегодня

Депутат Рады подготовил законопроект о завершении АТО

17:36Сегодня

Стала известна дата встречи Порошенко с Трампом

11:1212 июня

На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией

Бывший СССР00:0213 июня

Очень средняя Азия

Почему в Туркменистане пришлось отменить «золотой век» и «эпоху счастья»
16:39Сегодня

СМИ узнали о запланированной на июнь встрече Порошенко с Трампом

17:00Сегодня

Подозреваемый в коррупции мэр Николаева сбежал от полиции через окно

20:2711 июня

В Киеве понадеялись на прямые поставки газа из Норвегии к 2022 году

Россия
«Сына сильно изменила моя болезнь»
Как помочь детям, у которых тяжело и неизлечимо заболели родители
Жерар Депардье«И пусть отсохнут мои руки и ноги»
«Лента.ру» предлагает оценить первые варианты клятв на вступление в гражданство
В Госдуме списали на галлюцинации демографические обвинения Киева
Грузовик врезался в колонну велосипедистов на трассе в Чувашии
Не вернулись из хода
ДТП с паломниками в Забайкалье — халатность или стечение обстоятельств
Путину предложили выдавать паспорта подросткам после присяги Отечеству
За купание на диких пляжах Подмосковья пригрозили штрафом
Все материалы
Мир
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Джаред КушнерБольшой Кушнер
Взлеты и падения семьи «серого кардинала» администрации Дональда Трампа
В результате стрельбы в Сан-Франциско несколько человек получили ранения
Стрелявший в американского конгрессмена злоумышленник умер от ран
Голоса с постсоветского пространства
В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
Социалист против холодильника
Самонадеянность Терезы Мэй стоила ее партии победы
Все материалы
Бывший СССР
Войцех Бальчун не только глава «Укразилизныци», но и фронтмен рок-группы «Chemia»Задний ход
Почему возглавившему украинские железные дороги поляку грозят отставкой
В ЛНР рассказали о подготовке США и Канадой украинских диверсантов
Порошенко отказался прекращать АТО в Донбассе
Президент Литвы купила украинским военным в Донбассе перископ
Депутат Рады подготовил законопроект о завершении АТО
Стала известна дата встречи Порошенко с Трампом
СМИ узнали о запланированной на июнь встрече Порошенко с Трампом
Все материалы
Финансы
В поход за евро
Что может принести украинской экономике безвизовый режим с ЕС
Минтруд предложил заморозить размер пособий по безработице в 2018 году
ЦБ представит новые ограничения по микрозаймам
Орешкин обнаружил российскую экономику в «уникальной точке»
Ожидаемая инфляция в России составила 10 процентов
Сторчак раскрыл причины повышенного спроса на «народные облигации»
Экономист усомнился в успехе киргизской цифровой валюты
Все материалы
Бизнес
Съехавшие с рынка
Могут ли вернуться ушедшие из России автобренды
Киев нашел способ заблокировать поставки донбасского угля в Европу
Залог свободы
В России предлагают создать фонд для вызволения арестованных предпринимателей
Суд признал незаконной выплату вознаграждений бывшему руководству «Башнефти»
Бизнесмен Михайлов через суд потребовал от Навального и ФБК 500 тысяч рублей
Средняя цена литра бензина Аи-95 в России превысила 40 рублей
Volvo приостановила выпуск экскаваторов в Калуге
Все материалы
Силовые структуры
Макет перехватчика GBIПротиворакетные игры
Чем США хотят отражать ракетную угрозу
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Пострелял — и в кусты
Как кратовский убийца несколько часов держал в напряжении целый поселок
На авиашоу во Франции разбили самолет времен Второй мировой войны
Завершилось следствие по делу администратора «группы смерти» Филиппа Лиса
Фигурантам дела о мошенничестве в Русском музее изменили меру пресечения
Суд арестовал 116 объектов недвижимости мачехи бывшего главы Марий Эл
Все материалы
Наука и техника
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Бей под дых
Как набить морду неприятным людям и выпустить пар: обзор Tekken 7
Слишком душно
Главные премьеры и разочарования игровой выставки E3
МГУ вошел в 30 лучших вузов мира рейтинга THE
Взрыв сухого льда показали на видео
Создатель процессоров для iPhone ушел в Google
В космосе червь превратился в двухголовое существо
Все материалы
Спорт
Атлантический циклон
Почему соперник сборной России команда Португалии — это не только Криштиану
Воины маори
Почему россиянам стоит бояться встречи с Новой Зеландией на Кубке конфедераций
Юрист Роналду прокомментировал судебный иск к футболисту
Глава Ингушетии анонсировал строительство самого крупного стадиона в республике
В крови умершего олимпийского чемпиона по бобслею нашли алкоголь и снотворное
Зрители снова попытались сорвать чемпионат России по вольной борьбе в Назрани
В Федерации бокса России отреагировали на отказ пускать на Украину Кушиташвили
Все материалы
Культура
Спой, умри, воскресни
«Кинотавр»-2017: ария для вертухая, танго от Павла Чухрая
«Норвежцы любят дебоширить»
Музыканты Röyksopp о нордическом характере, андеграунде и нобелевской церемонии
«У мумии в кино всегда был эротический подтекст»
Кто осмелился перезапустить «Мумию» и что ждет франшизу дальше
Режиссер извинился за «Бэтмена и Робина» через 20 лет после выхода фильма
Мединский пообещал карать за мат в произведениях искусства
Датский принц сделал барабанщика Metallica рыцарем
Кобзону и двум чабанам воздвигнут памятники за три миллиона
Все материалы
Интернет и СМИ
Не Навальный, а Нэвэльный
За что школьники так любят Алексея Навального
Звездам Instagram разрешили показать своих спонсоров
Пояснили за шмот
Персонажи картин классиков превратились в рэперов и знатоков уличной моды
Эксперт призвал контролировать Telegram для борьбы с терроризмом и наркоманией
Соловьев назвал участников акции на Тверской «вечными 2 процентами дерьма»
KFC пошлет бургер в стратосферу
Звезду YouTube задержали за вымогательство интим-видео у малолетних фанаток
Все материалы
Ценности
Вызывает Лондон
Режущие инструменты и прочие сюрпризы Недели мужской моды в столице Британии
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Clinique представил инновационные средства с «жидкими сферами»
Кристиан Лубутен поддержал турнир по поло на велосипедах на Pitti Uomo
Вокалист Depeche Mode снялся в рекламе Dior
На Салоне высокого часового искусства в Женеве появится четыре новых экспонента
Montblanc наделил ручки мужским характером
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Хорошие и плохие вина есть везде»
Как не ошибиться с выбором вина в Испании
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Молодожены отправились в трехмесячное путешествие по миру ради свадебных снимков
Россиянина задержали в аэропорту Индии за перевозку патронов в птичьем гнезде
Любопытная пассажирка открыла дверь аварийного выхода в лайнере перед взлетом
Умирающую полураздетую пассажирку в течение часа пытались спасти в аэропорту США
Британский велопутешественник рассказал об ошеломившей его поездке в Дагестан
Все материалы
Из жизни
Будь мужчиной
Чтобы достичь успеха, этим женщинам пришлось на время сменить пол
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Британские ветеринары спасли раздувшегося ежа
Ограбивший банк из-за ссоры с женой американец отделался домашним арестом
Сингапурские молодожены устроили свадебную фотосессию в магазине Apple
Коровы затоптали британского миллионера
Все материалы
Тест: «немец» или «кореец»?
Угадываем страну происхождения автомобиля по деталям
Самые узкие машины в мире
Да, они слишком узкие, но еще не мотоциклы
Бюджетные машины, о которых вы не слышали
Шесть недорогих автомобилей для РФ и ни одного «китайца»
Гиперкар Mercedes-AMG
Станет ли секретный Mercedes-AMG за 2 миллиона евро главной премьерой года
Белорусы предложили туристам собирать тракторы и кататься на них
Британцы сделали Land Rover с мотором BMW M3 и полным приводом Porsche
Швейцарцы обвинили соведущего Джереми Кларксона в порче репутации автоспорта
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы