В ЛНР рассказали о подготовке США и Канадой украинских диверсантов

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что забрасываемые в Донбасс украинские диверсанты были подготовлены специалистами из Канады и США. Об этом в среду, 14 июня, сообщает телерадиокомпания ЛНР (запись доступна на видеохостинге YouTube).

«Канада и США создали так называемую восьмерку, или восьмой полк сил специального назначения, то есть диверсантов. Это они помогли очень хорошо. И на сегодняшний день все диверсионные группы, которые заходят к нам и в Донецк, это как раз все те, которые подчиненные этой "восьмерке"», — рассказал Плотницкий.

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Он отметил, что основными задачами украинских диверсантов было разрушение инфраструктуры и убийство руководства самопровозглашенной республики.

В мае в ЛНР задержали руководителя украинской диверсионно-разведывательной группы Василия Сапронова. По информации сотрудников правоохранительных органов самопровозглашенной республики, группа, руководимая офицером восьмого полка специального назначения Вооруженных сил Украины, планировала теракты на «критически важных объектах инфраструктуры ЛНР».