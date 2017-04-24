В ЛНР рассказали о маршруте подорвавшегося на мине автомобиля ОБСЕ

Подорвавшаяся на мине в районе села Пришиб на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) машина Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ незадолго до этого проезжала по той же дороге. Об этом в понедельник, 24 апреля, сказал представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает «ЛуганскИнформЦентр».

«Сначала патруль в составе двух машин проехал в направлении населенного пункта Смелое, выполнил там какие-то свои задачи и, возвращаясь обратно, головная машина задним правым колесом подорвалась на мине, установленной на этой дороге», — рассказал Дейнего.

Материалы по теме Накрывает войной К чему приведут самые масштабные за полтора года бои в Донбассе

Он подчеркнул, что по этой же дороге «неоднократно ездило и местное население, гражданские лица» и бойцы ополчения. «Все обстоятельства складываются так, что наводят на мысль о системной провокации со стороны спецподразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул Дейнего.

В тот же день сообщалось, что тело погибшего наблюдателя СММ ОБСЕ передано на подконтрольную официальному Киеву территорию.

Автомобиль СММ ОБСЕ подорвался днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое наблюдателей пострадали, им была оказана медицинская помощь. В ЛНР утверждают, что подрыв машины организовали украинские диверсанты.