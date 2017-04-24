Тело погибшего наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне

Тело погибшего наблюдателя специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ передано на подконтрольную официальному Киеву территорию. Об этом пресс-офицер украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Дмитрий Струтинский сообщил в эфире телеканала «112 Украина» в понедельник, 24 апреля.

«Согласно установленных правил и обращения представителей СММ ОБСЕ украинской стороной СЦКК был проработан вопрос об утверждении "режима тишины" на направлении Первомайск — Молодежное — Попасная и предоставления коридора для эвакуации тела погибшего», — заявил он.

Днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением, подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое наблюдателей пострадали, им была оказана медицинская помощь.

В Луганской народной республике (ЛНР) утверждают, что подрыв машины организовали украинские диверсанты.