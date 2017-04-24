Порошенко и Тиллерсон провели телефонный разговор

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщается на сайте главы государства. В ходе беседы украинский лидер предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

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Собеседники обсудили итоги телефонного разговора в нормандском формате 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля. Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации в Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего элементов, касающихся безопасности.

Порошенко призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении России «до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины».

Также президент выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Позже на брифинге в Вашингтоне исполняющий обязанности официального представителя Госдепа Марк Тонер рассказал, что Тиллерсон обсуждал с Порошенко свою недавнюю поездку в Москву и свой сигнал российскому руководству, что, хотя США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, российские действия на Восточной Украине остаются препятствием.

«Госсекретарь Тиллерсон вновь подчеркнул твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подтвердил, что санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине и не реализует полностью свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Тонера, США призывают расследовать инцидент с автомобилем ОБСЕ на Украине и рассчитывают, что Россия использует свое влияние для проведения расследования.

Инцидент с подрывом автомобиля СММ ОБСЕ произошел днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением. По сведениям силовых структур ЛНР, одна из двух машин, отошедшая от намеченного маршрута, подорвалась на бомбе. В Луганске утверждают, что подрыв машины организовали украинские диверсанты.