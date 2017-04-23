Подорванную в Донбассе машину ОБСЕ показали на видео

Агентство News Front опубликовало на YouTube видео с места под Луганском, где была подорвана машина специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На кадрах виден полностью уничтоженный автомобиль, а также тело сотрудника организации. По данным агентств «Интерфакс» и ТАСС, погиб гражданин США, однако депутат Верховной Рады Антон Геращенко, близкий к структурам МВД Украины, заявил, что погибший — гражданин Великобритании Джозеф Стоун.

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В пресс-службе СММ ОБСЕ подтвердили гибель одного из своих сотрудников, не уточнив какие-либо детали о его личности. Кроме того, там заявили, что еще двое наблюдателей получили ранения и были доставлены на обследование в медицинское учреждение.

Инцидент произошел днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением. По данным Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, одна из машин, входившая в патруль СММ ОБСЕ, подорвалась на фугасе при следовании из Славяносербска в Сокольники. При этом отмечалось, что экипажи передвигались по маршруту, не разрешенному действующим мандатом.

По официальной версии силовых структур ЛНР, подрыв автомобиля организовала украинская диверсионно-разведывательная группа.