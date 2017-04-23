СМИ узнали о шоке у Меркель из-за гибели сотрудника ОБСЕ под Луганском

Канцлер Германии Ангела Меркель шокирована и опечалена инцидентом с подрывом автомобиля под Луганском, в результате которого погиб один сотрудник ОБСЕ и еще двое пострадали. Об этом в Twitter пишет Deutsche Welle.

В телеграмме Меркель, которую цитирует РИА Новости, говорится, что канцлера наполняют горе и ужас. «Пострадавшим сотрудникам ОБСЕ, среди которых есть гражданка Германии, мы желаем скорейшего и полного выздоровления», — сказано в сообщении.

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В МИД России произошедшее назвали циничной акцией, отметив, что обстоятельства указывают на «высокую вероятность провокации».

Жертвой подрыва патрульной машины специальной мониторинговой миссии ОБСЕ стал один работник организации. По данным российской стороны, он является гражданином США и сотрудником медицинской компании. В Киеве заявили, что погибший — гражданин Великобритании. Кроме того, двое наблюдателей ОБСЕ пострадали, в Луганске им оказывается медицинская помощь.

Инцидент произошел днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением. По сведениям силовых структур самопровозглашенной ЛНР, один из двух автомобилей патруля СММ ОБСЕ, отошедшего от намеченного маршрута, подорвался на бомбе. В республике также утверждают, что подрыв машины организовали украинские диверсанты.