Кремль отреагировал на идею направить миротворцев ООН в Донбасс

Решение о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН необходимо принимать с учетом мнения руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 24 апреля, приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Здесь важно сопоставить точки зрения всех заинтересованных сторон в этом деле», — сказал Песков. По его словам, если инициатива выдвигается, то она подлежит обсуждению со сторонами конфликта: Киевом с одной стороны и непризнанными республиками — с другой.

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Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва давно выступает за прямой диалог Киева и Донбасса.

«Нужно понять отношение к такой инициативе ООН — насколько это возможно, насколько это считается целесообразным технологически, политически и так далее. Важно отношение к этой идее всех сторон "нормандского формата"», — добавил пресс-секретарь.

Ранее в понедельник сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в регионе миротворцев. Кроме того, стороны обсудили итоги телефонной беседы в нормандском формате 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля.

Собеседники выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на юго-востоке Украины и отметили важность выполнения Москвой Минских договоренностей, прежде всего касающихся безопасности.

Минские соглашения были приняты на саммите в белорусской столице в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Они предписывают также отвод вооружений, прекращение огня и реализацию на Украине конституционной реформы.