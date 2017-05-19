Задержанных в Луганске диверсантов заподозрили в убийстве ополченца Багги

Задержанные украинские диверсанты могут быть причастны к убийству командира Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Армена Багиряна с позывным Багги. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.

В ходе допросов задержанный член диверсионной группы Иван Зотов пояснил, что задача выкрасть Багги поступила от ВС Украины. «Его хотели выдать за российского офицера. За это нам обещали пять тысяч долларов», — сказал он.

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Как отмечают в министерстве, группа с заданием не справилась: вместо того чтобы похитить Багги, убила его и сопровождавших людей. По признанию Зотова, после этого он получил команду от ВС Украины устранить за две тысячи долларов своего руководителя Василия Сапронова с позывным Хаус. В ведомстве уточнили, что диверсант не смог убить старшего группы, так как тому удалось скрыться.

Ранее 19 мая сообщалось о задержании в Луганске Сапронова и его группы. По словам министра госбезопасности, диверсанты планировали теракты на «критически важных объектах инфраструктуры ЛНР».

В октябре 2016 года машина Багиряна и нескольких его бойцов была обстреляна между селами Родаково и Желтое. Багги погиб.