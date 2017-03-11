Диверсанты ВСУ рассказали о подготовке убийства Беса в Крыму

Военнослужащие Вооруженных сил Украины Сергей Иванчук и Иван Деев, задержанные силовиками самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), рассказали о подготовке покушения на одного из лидеров ополчения Донбасса Игоря Безлера, известного как Бес. Об этом сообщает РЕН ТВ, в распоряжении которого есть видеозапись допроса.

По словам Иванчука, в начале 2016 года один из его сослуживцев с позывным Одесса находился в Крыму с задачей ликвидировать Безлера, однако выследить ополченца не удалось. «Он находился там с пистолетом ПГ, положил этот пистолет в схрон, в котором лежит еще один пистолет или автомат, и вернулся на Украину», — добавил задержанный.

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Информацию о подготовке убийства Беса подтвердил и Деев.

О задержании Иванчука — предполагаемого убийцы начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко — сообщалось в начале февраля, однако тогда его имя не раскрывалось. Оно стало известно только 10 марта, когда министерство госбезопасности республики опубликовало видеозапись его допроса.

Мужчина назвал себя майором Сергеем Иванчуком, начальником инженерной службы восьмого полка специального назначения ВСУ, занимавшегося диверсионной деятельностью в Донбассе. Также задержанный сказал, что был непосредственным исполнителем убийства Анащенко, совершенного 4 февраля.

Игорь Безлер — бывший комендант Горловки, находящейся под контролем властей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В 2014-м командовал группировкой ополченцев, впоследствии на базе его подразделения была сформирована новая бригада. В ноябре того же года сообщалось, что Бес покинул Донбасс, уехав, по некоторым данным, в Крым.