СМИ сообщили о задержании убийцы начальника управления милиции ЛНР

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) задержали предполагаемого убийцу начальника управления Народной милиции полковника Олега Анащенко. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в Министерстве государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

По информации издания, вечером 5 февраля в результате плана-перехвата был задержан майор Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он признался в организации и исполнении убийства Анащенко. В настоящее время ведется розыск сообщников задержанного.

5 февраля Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ оценила мощность взрыва, произошедшего в автомобиле Анащенко, в четыре-пять килограммов в тротиловом эквиваленте.

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В прокуратуре ЛНР заявили, что к случившемуся причастна украинская диверсионная группа. Официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко подчеркнул, что атака была совершена в целью дестабилизации обстановки в республике

Внедорожник Toyota, принадлежавший Анащенко, взорвался в центре Луганска утром 4 февраля. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позднее стало известно, что мужчина находился в автомобиле один.