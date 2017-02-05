Названа примерная мощность взрыва в машине начальника управления милиции ЛНР

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ оценила мощность взрыва, произошедшего в автомобиле начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Олега Анащенко, в четыре-пять килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет миссии.

Из доклада также следует, что взрыв произошел во время движения.

Внедорожник Toyota, принадлежавший Анащенко, взорвался в центре Луганска утром 4 февраля. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позднее стало известно, что мужчина находился в автомобиле один.

В прокуратуре Луганской народной республики заявили, что к случившемуся причастна украинская диверсионная группа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 239 УК ЛНР («Террористический акт; совершение взрыва, устрашающего население в целях дестабилизации деятельности органов власти, повлекшее умышленное причинение смерти человеку»).

Глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий 5 февраля объявил днем траура по Анащенко.