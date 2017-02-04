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Прокуратура ЛНР уточнила обстоятельства гибели начальника управления милиции

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Автомобиль Олега Анащенко после подрыва
Автомобиль Олега Анащенко после подрыва

Прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики опровергла информацию о втором погибшем в результате взрыва автомобиля в Луганске. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы ведомства Давид Кац, передает в субботу, 4 февраля, РИА Новости.

По словам Каца, первый заместитель командира корпуса Народной милиции республики Олег Анащенко был в машине один. «Также на данный момент установлено, что подрыв был произведен со стороны водителя. Вид и характер взрывного устройства устанавливаются», — рассказал он.

«Интерфакс» сообщает, что Генпрокуратурой ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 239 УК республики («Террористический акт; совершение взрыва, устрашающего население в целях дестабилизации деятельности органов власти, повлекшее умышленное причинение смерти человеку»).

Внедорожник Toyota, принадлежавший Анащенко, взорвался в центре Луганска утром 4 февраля. Изначально сообщалось о двух погибших. В прокуратуре заявили, что к случившемуся причастна украинская диверсионная группа. «Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание», — сообщил Луганскому информационному центру официальный представитель народной милиции Андрей Марочко.

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