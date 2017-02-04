В ЛНР подтвердили гибель начальника милиции и рассказали о подозреваемых

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подтвердила смерть своего руководителя Олега Анащенко при взрыве автомобиля утром 4 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Погибших было двое, однако о личности второй жертвы ничего не сообщается.

В подрыве внедорожника обвинили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. «Мы уже установили состав этой диверсионной группы, а также пути их перемещения. В ближайшее время их ждет справедливое возмездие по законам ЛНР», — сообщили в прокуратуре ЛНР.

Внедорожник, принадлежавший Анащенко, взорвался в районе луганского квартала Мирный. Погибли два человека.