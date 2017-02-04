Машина начальника милиции ЛНР взорвалась в Луганске

В центре Луганска взорвался внедорожник Toyota, принадлежащий начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, полковнику Олегу Анащенко. Об этом в субботу, 4 февраля, РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Взрыв произошел в районе квартала Мирный. В машине находились два человека, оба погибли. «Интерфакс» уточняет, что один из них — полковник Анащенко.

Телеканал «360» уточняет, что ЧП произошло примерно в 8 часов утра, и публикует видео с места событий.