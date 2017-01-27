Два человека получили ранения во время ночного обстрела в Донбассе

Два человека получили ранения в населенном пункте Брянка в Донбассе во время ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«В результате обстрела получили ранения мужчина 1959 года рождения и женщина 1970 года рождения», — отметил представитель милиции. По его словам, также был разрушен жилой дом, еще несколько зданий и газопровод на одной из улиц получили повреждения. Кроме того, несколько снарядов попали в район детского сада.

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Всего, по данным ведомства, за сутки украинские силовики «пять раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов».

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Голубовское, Калиново. По территории ЛНР было выпущено около 100 снарядов и мин.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях.