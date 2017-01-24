Украинские военные заявили об установлении контроля над трассой в Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под свой контроль трассу в город Горловка в Донецкой области. Об этом во вторник, 24 января, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на командира батальона ВСУ «Донбасс» Вячеслава Власенко.

«Она [дорога] полностью под нашим контролем. И любые перемещения мы видим и держим под контролем. То есть если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена», — приводит канал слова Власенко.

Днем ранее замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что сообщения ВСУ о продвижении в направлении Дебальцево и Горловки не соответствуют действительности, передавало Донецкое агентство новостей. По словам представителя ДНР, «при помощи сообщений о мнимых успехах ВСУ на передовой им удастся скрыть чудовищные потери в рядах украинских войск».

В тот же день сообщалось, что украинская армия продвинулась в направлении города Стаханов, находящегося под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Материалы по теме Скрутили в дугу Как украинские военные захлебнулись в собственной атаке под Дебальцево

19 января украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что ВСУ вплотную приблизились к городу Дебальцево, который входит в состав ДНР.

Крупнейшие за последнее время столкновения между ополченцами Донбасса и украинскими силовиками произошли в районе Дебальцево в декабре 2016-го. В ЛНР заявили, что ВСУ попытались прорвать оборону, но вынуждены были отступить, потеряв 40 человек убитыми, еще 50 ранеными.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.