В ЛНР сообщили об убийстве пьяным бойцом ВСУ семерых сослуживцев

Военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в состоянии алкогольного опьянения расстрелял 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает «ЛуганскИнформЦентр».

По его словам, инцидент произошел из-за того, что боец ВСУ не выдержал бездушного отношения и постоянных поборов со стороны командования. «После случившегося из Генерального штаба Министерства обороны Украины в расположение бригады в районе города Артемовск прибыла комиссия во главе с генерал-полковником Дубляном с целью проведения проверки, установления обстоятельств, причин и следствий данного преступления», — сказал Марочко.

Представитель народной милиции уточнил, что факт расстрела установлен представителями ЛНР, не уточнив, каким именно образом.

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30 декабря 2016-го замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин выразил мнение, что киевский режим превратил ВСУ в сборище преступников, алкоголиков и убогих. Он отметил, что в Киеве много делают для улучшения имиджа армии, «но у них это явно не получается».

В начале того же месяца начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что с начала вооруженного конфликта украинская армия потеряла погибшими свыше трех тысяч человек. В свою очередь, главный военный прокурор страны Анатолий Матиос подчеркнул, что только небоевые потери в Донбассе составили за два года более тысячи человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.