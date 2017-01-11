В министерстве обороны Украины рассказали о самоубийствах бойцов ВСУ

В министерстве обороны Украины сообщили, что за 2016 год в зоне вооруженного конфликта в Донбассе самоубийством жизнь покончили 63 военнослужащих Вооруженных сил страны (ВСУ). Официальный ответ ведомства на запрос о потерях среди личного состава опубликовал на своей странице в Facebook журналист Алексей Братущак.

«Из-за болезней умерло 58 человек. Как вообще смертельно больные могли быть в АТО (зоне антитеррористической операции, так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе — прим. «Ленты.ру»)? Теперь готовлю запрос в военную прокуратуру: сколько виновных за не боевые потери было установлено», — отметил Братущак.

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30 декабря 2016 года замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сказал, что киевский режим превратил свою армию в сборище преступников, алкоголиков и убогих. Он добавил, что в Киеве много делают для улучшения имиджа ВСУ, «но у них это явно не получается».

Ранее в том же месяце начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что с начала вооруженного конфликта украинские силовые структуры потеряли погибшими свыше трех тысяч человек. В свою очередь, главный военный прокурор страны Анатолий Матиос подчеркнул, что только небоевые потери в Донбассе составили за два года более тысячи человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.