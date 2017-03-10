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МГБ ЛНР опубликовало запись допроса украинского диверсанта-убийцы

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Видео: МГБ ЛНР / YouTube

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики в пятницу, 10 марта, опубликовало видеозапись с показаниями человека, представившегося военнослужащим Вооруженных сил Украины и признавшегося в убийстве полковника народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

По словам задержанного, он, майор Сергей Иванчук, начальник инженерной службы восьмого полка специального назначения, был непосредственным исполнителем убийства Анащенко.

Иванчук показал, что на полигоне подразделения в городе Хмельницкий украинских военных готовят американские инструктора. В курс рейнджеров входит тактическая и минно-подрывная подготовка. Кураторство по линии диверсий на территории Донбасса и в других регионах осуществляется Службой безопасности Украины.

«Эти люди курируют подготовку диверсионно-разведывательных групп, которые должны осуществлять теракты в больших городах Российской Федерации и Крыма. В Белгороде сейчас такая группа находится, <...> по уничтожению российских военнослужащих», — сказал арестованный.

По словам Иванчука, диверсионной деятельностью в Донбассе он занимается с 2014 года. В частности, ему была поставлена задача ликвидации Анащенко. В период подготовки диверсии его группе передавалась информация через WhatsApp о мобильной активности объекта покушения — в частности, о выполняемых звонках и обслуживании его телефона сотовыми вышками.

Иванчук рассказал, что именно он установил под автомобиль Toyota Land Cruiser Анащенко взрывное устройство и привел его в действие.

Ранее сообщалось, что вечером 5 февраля в ЛНР в ходе реализации плана «Перехват» был задержан майор ВСУ, который признался в организации и исполнении убийства Анащенко.

Внедорожник, принадлежавший Анащенко, взорвался в центре Луганска утром 4 февраля.

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