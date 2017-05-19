Задержанный украинский диверсант рассказал об убийстве ополченцев в ЛНР

Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержали руководителя украинской диверсионно-разведывательной группы Василия Сапронова. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник, передает «ЛуганскИнформЦентр».

«Террористическая группа действовала под руководством уже известного нам начальника отдела 8-го полка Сил специального назначения ВСУ [Вооруженных сил Украины] майора Павла Балова, завербовавшего на территории Украины Василия Сапронова», — рассказал Пасечник. По словам министр госбезопаности, диверсанты планировали теракты на «критически важных объектах инфраструктуры ЛНР», передает Федеральной агентство новостей (ФАН).

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры, на которых Сапронов дает признательные показания и показывает на местности, как убивал ополченцев.

