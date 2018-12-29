В ограждении между Крымом и Украиной увидели нарушение прав

Возведение Россией заградительных конструкций на границе Украины и Крыма является нарушением границ и прав граждан на свободу передвижения. С таким заявлением выступил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, Киев расценивает действия Москвы как «символический акт бордеризации». Россия, по мнению украинских властей, демонстративно показывает пределы границы, что, по мнению Черныша, является пропагандистским трюком.

Кроме того, у Киева есть все основания утверждать, что установление оборудования может использоваться для разведывательной деятельности. «Качество работы таких технических средств очень низкое — мы знаем, что работают не все датчики движения и используются полуэкспериментальные разработки», — сказал украинский чиновник.

Черныш отметил, что возведение заграждения «в очередной раз подтверждает нарушение Россией универсальных ценностей, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, где предусмотрено свободное движение граждан в пределах своего государства». «Это дополнительные основания для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав граждан», — объяснил он.

По утверждению министра, главной целью России является «ограничение движения граждан между оккупированными территориями и территориями, которые контролирует правительство [Украины], чтобы создать обособленное общество».

28 декабря крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что в районе Перекопского перешейка на севере Крымского полуострова было возведено и введено в эксплуатацию пограничное заграждение. Система заграждений протяженностью более 60 километров оснащена несколькими сотнями различных датчиков с видеонаблюдением, указали в спецслужбе. Также в ФСБ сообщили, что строительство заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов, также оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя и наркотиков.

Заместитель Черныша Юрий Грымчак заверил, что заграждение не меняет статуса полуострова, который Киев считает оккупированным.

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