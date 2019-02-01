Киев открестился от планов подорвать Крымский мост

Украина не собирается подрывать мост через Керченский пролив, поскольку сооружение через несколько лет развалится само по себе. Об этом в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

В ходе беседы была затронута тема инцидента, произошедшего в районе Керченского пролива 25 ноября. Воронченко рассказал, что украинскиее катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» осуществляли «спланированный переход для исполнения решения Совета национальной безопасности о наращивании нашей корабельно-катерной группировки». «Они в соответствии с планом совершали переход из пункта базирования Одесса в пункты базирования Бердянск и Мариуполь», — пояснил он.

«То, что там какие-то слухи распространяет президент Российской Федерации, [что] они шли подрывать мост (1 декабря Владимир Путин говорил, что российские пограничники теснили украинские корабли, потому что последние пошли в Керчь, также Путин добавил, что в Киеве «многократно публично говорили о том, что мост собираются взорвать» — прим. «Ленты.ру») — да кому этот мост ваш нужен! Даже при наличии того вооружения на катерах. Ну это абсурд — идти какими-то камикадзе взрывать тот мост. Он и так завалится через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит», — заявил Воронченко.

При этом командующий украинскими ВМС не удостоил вниманием заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который 19 декабря рассказал, что в случае возникновения угрозы украинскому государству для Киева не будет проблемой уничтожение любой переправы или моста, в том числе и того, «который очень разрекламирован».

За восемь дней до заявления Турчинова к уничтожению моста через Керченский пролив призвал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. По его мнению, сооружение является вражеской для Украины инфраструктурой.

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