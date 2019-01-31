Украинский министр съел торт в виде развалин Кремля

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян съел торт в виде развалин Кремля в честь своего дня рождения. Об этом сообщила в Facebook его пресс-секретарь Марина Томко.

«Поздравили министра с днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА (запрещенная в России Украинская повстанческая армия — прим. «Ленты.ру») съела звезду Спасской башни. Слава Украине!» — написала Томко, добавив хэштеги «ОбычнаяРусофобия» и «Развалинами КремляУдовлетворен».

Год назад Омелян заявил, что мост, строящийся из Тамани в Крым, в будущем удобно свяжет украинский полуостров с украинской Кубанью. В мае 2017 года министр обещал, что авиасообщение между двумя странами будет восстановлено после того, как Украина вернет себе Крым, восточные области, Кубань и другие территории, «которые были захвачены Россией в свое время».

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