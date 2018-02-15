В Киеве помечтали об «украинской Кубани»

Строящийся мост из Тамани в Крым может стать связующим звеном между полуостровом и «украинской Кубанью». С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает РИА Новости.

«Позиция министерства инфраструктуры по этому мосту очень проста: я считаю, что этот мост будет удобным соединением украинского Крыма и украинской Кубани», — сказал чиновник. Методы, при помощи которых Кубань могла бы стать украинской, Омелян не назвал.

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В Крыму отметили, что подобные заявления вызывают у них только улыбку. «Это шароварное мышление, которое хочет желаемое выдать за действительное», — сказал РИА Новости вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в беседе с агентством намекнул на пробелы в образовании на Украине. «Очевидно, украинское образование дает серьезный сбой, и украинскому министерству образования надо подумать, что делать с преподаванием географии, может быть, повысить тираж географических карт», — предположил он.

В мае 2017 года Омелян заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после «возвращения» под контроль Киева Краснодарского края России. «Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», — сказал Омелян. Он не уточнил, каким образом Россия «захватила» эти регионы.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения Крыма соответствовала нормам международного права.

Согласно статье 280 УК, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, наказываются штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.

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