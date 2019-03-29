Прокуратура Украины скрыла полученный от посла США «список неприкасаемых»

Генпрокуратура Украины отказалась показать журналистам «список неприкасаемых», который передала главе ведомства посол США Мари Йованович. Об этом сообщает издание «Українськi Новини».

В ответ на официальный запрос говорится, что надзорное ведомство как субъект властных полномочий не является распорядителем запрашиваемой информации.

Ранее «Українськi Новини» сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко на просьбу журналистов показать письмо американского дипломата предоставил им старую бумагу. Как установил Центр противодействия коррупции (ЦПК), письмо, которое Луценко называл указанным списком, было отправлено другим дипломатом из США и касалось сфабрикованного дела.

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В апреле 2016 года заместитель главы миссии посольства США на Украине Джордж Кент отправил заместителю тогдашнего генпрокурора Юрию Столярчуку письмо с разъяснением по расследованию о якобы похищенных деньгах в ЦПК. Следователи проводили там обыски по подозрению в присвоении 4,4 миллиона долларов, которые были направлены на реформу Генпрокуратуры. В ЦПК сообщили, что не получали этих средств, и американскому посольству пришлось это подтвердить.

Луценко рассказал о «списке неприкасаемых» от посла Йованович 21 марта. Тогда он заявил, что «никто, включая президента», не заставит его отказаться от уголовного преследования виновных в преступлениях. Имена генпрокурор не стал раскрывать. Позднее в Госдепартаменте США назвали эту информацию откровенной фальсификацией.

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