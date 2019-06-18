В Раде сочли незаконной отставку генпрокурора Украины по желанию Зеленского

Представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении генпрокурора Юрия Луценко не соответствует требованиям. Об этом заявили в комитете Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, передает «РБК-Украина».

«90 процентов членов комитета не будут голосовать за представление. Если я его завтра поставлю [в повестку], депутаты не придут и кворума не будет», — сказал глава комитета Андрей Кожемякин.

Он подчеркнул, что для увольнения генерального прокурора требуется заявление самого главы надзорного ведомства, которое Луценко в Раду не подавал. Кроме того, необходимость отставки генпрокурора должна быть обоснована Высшим советом правосудия или квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Между тем, в представлении Зеленского такого документа нет.

Кожемякин предложил Верховной Раде самостоятельно рассмотреть требование президента без согласования с его комитетом.

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Зеленский внес представление об увольнении Луценко 11 июня. По словам главы государства, основанием стало отсутствие у генпрокурора юридического образования и процессуального опыта. Президент Украины просил его покинуть свою должность еще во время инаугурационной речи 20 мая. Однако позже глава надзорного ведомства заявил, что намерен остаться на своем посту, чтобы пресечь попытки выставить прошлую власть в стране преступниками.

Юрий Луценко стал генеральным прокурором Украины 12 мая 2016 года по решению бывшего президента Петра Порошенко. Он окончил Львовский политехнический институт по специальности «инженер электронной техники». Должность главы Генпрокуратуры он смог занять только после законодательной реформы.

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