Генпрокуратура Украины взялась за главу расследующего дела против Порошенко бюро

В отношении главы украинского Государственного бюро расследований Романа Трубы было открыто несколько уголовных дел. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генпрокуратуры страны Андрей Лысенко.

По его словам, Труба подозревается в нарушении четырех статей Уголовного кодекса Украины, а именно: служебной халатности, злоупотреблении властью и служебными полномочиями, разглашении данных предварительного расследования и умышленном неисполнении судебного решения. Последнее из обвинений отсылает к решению Окружного админсуда Киева, который в апреле этого года запретил главе ГБР принимать единоличные решения без согласования со своими заместителями.

При этом в мае Труба без согласования уволил четырех руководителей ГБР, объяснив это тем, что они не прошли шестимесячный испытательный срок. В качестве официальной причины увольнения было указано «несоответствие занимаемой должности». По словам Лысенко, данные об этих действиях Трубы, в которых обвинение рассмотрело нарушение части 3 статьи 382 УК, были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Также представитель Генпрокуратуры указал на то, что делопроизводство было открыто после заявлений со стороны главы Совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и секретаря совета Надежды Коренной.

Сообщение о начатом Генпрокуратурой разбирательстве в отношении Трубы появилось несколько часов спустя после того, как глава ГБР рассказал СМИ о перспективах ведущихся в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко расследований. Он сообщил о наличии юридических оснований для расследования, однако отказался раскрыть первые выводы следственных групп, чтобы не нарушить тайну следствия.

Генпрокуратуру Украины возглавляет давний соратник Петра Порошенко Юрий Луценко. В 2014-2015 годах он руководил партией Блок Петра Порошенко (БПП). С украинским лидером его связывают и дружеские узы. Как сообщал «Корреспондент», в апреле 2013 года Луценко вместе с женой Порошенко Мариной крестил дочь их соратника Юрия Стеця, на тот момент народного депутата, а с 2014 года — министра информационной политики Украины.

Пост генерального прокурора Луценко занял в мае 2016-го. У него нет юридического образования, и эту должность он смог занять только после обновления украинского законодательства.

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