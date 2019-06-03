Главный следователь Украины оценил перспективы дел против Порошенко

Глава украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что начатые в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко расследования имеют юридически-правовую перспективу. Об этом он сказал в комментарии изданию «Украинские новости».

При этом он отметил, что регистрация дел происходит автоматически, а раскрыть первые выводы следственных групп он не уполномочен из-за тайны следствия. По словам Трубы, из-за резонансного характера расследований спецслужба проведет как можно более оперативные мероприятия. «Общественность в ближайший период времени должна получить ответы на все вопросы», — подчеркнул он.

При этом он добавил, что главным критерием работы ГБР остается качество, поэтому следствие может затянуться. По его словам, конкретных результатов точно не стоит ждать в ближайший месяц. Он также напомнил о недопустимости попыток влияния на следствие, подчеркнув, что «перед законом все равны». «И это именно те категории дел, где мы имеем возможность доказать, что нет избранных. Если человек совершил преступление, он должен понести ответственность», — резюмировал глава бюро.

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В то же время Петр Порошенко, комментируя начавшиеся расследования, заявил, что у него нет страха перед уголовным преследованием, поскольку решения, в принятии которых его пытаются обвинить, привели к тому, что украинская армия «освободила две трети Донбасса».

В отношении Порошенко на данный момент ведется пять расследований, которые были запущены по заявлению бывшего замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Экс-президента обвиняют в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, попытке узурпации судебной власти и незаконной приватизации телеканала «Прямой».

Закон о создании ГБР был принят Верховной Радой в 2015 году и подписан президентом Порошенко в 2016-м. Роман Труба был назначен на пост руководителя ведомства в 2017 году, однако спецслужба окончательно была сформирована только в августе 2018 года. Орган создавался как аналог американского Федерального бюро расследований (ФБР) для разделения задач по введению следствия и реализации надзорных функций, которые раньше выполняла Генпрокуратура Украины.

Основная задача созданного органа — расследования в отношении высших должностных лиц страны, в том числе президентов. Прокуратура начала передавать дела новообразованной спецслужбе в декабре 2018 года.

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