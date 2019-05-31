Порошенко заявил об отсутствии страха уголовного преследования

Бывший президент Украины Петр Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность» заявил, что не боится расследования по заведенным на него уголовным делам. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По словам Порошенко, указы, которые стали поводом для обвинений в госизмене, привели к тому, что под контролем Киева осталась большая часть Донбасса. «Возбуждено уголовное дело, за то что в 2014 году я отдал приказ о контрнаступлении, в результате которого, мы освободили две трети Донбасса... я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — сказал политик.

Ранее 31 мая народный депутат Надежда Савченко заявила, что пожар на складах боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области в марте 2017 года был организован по личному приказу Петра Порошенко.

21 мая бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением, в котором обвинил Порошенко в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий.

Позже Портнов сообщил, что ГБР зарегистрировало уже пять заявлений на Порошенко. Среди них фигурируют дела об отмывании средств бывшим президентом, узурпации судебной власти и уклонении от уплаты налогов.

Портнов покинул Украину после госпереворота в Киеве в 2014 году. Он объявил о желании вернуться в страну после победы на президентский выборах Владимира Зеленского и прилетел за день до его инаугурации, 19 мая.

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