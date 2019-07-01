Климкин не дождался увольнения и покинул МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел в политический отпуск, досрочно прекратив работу в МИД. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск», — сказал Климкин, добавив, что пришло время строить настоящую политическую команду.

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Он также прокомментировал ситуацию с арестом в России 24 украинских моряков. По мнению главы МИД, Москва пыталась подставить Киев, однако ее планы сорвались. «Понимаем, какую ловушку нам пыталась подстроить Россия: опорочить наших моряков, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию по оккупированному Крыму, фундаментально ослабить нашу позицию относительно судебных исков, по которым Россия должна будет заплатить миллиарды», — отметил дипломат.

Ранее 1 июля стало известно, что Климкин не полетит в Канаду на международную конференцию по поддержке реформ в Украине. Правительственную делегацию страны возглавит первый вице-премьер Степан Кубив.

17 мая Климкин написал заявление об увольнении. Он заявлял, что хочет баллотироваться в парламент со своей командой и реализовывать свои идеи. При этом президент Украины Владимир Зеленский предлагал министру остаться в МИД, но тот отказался.

9 июля комитет Рады по иностранным делам рассмотрит вопрос об отставке Климкина и назначении на его место Вадима Пристайко.

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