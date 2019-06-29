Климкина назвали позором украинской дипломатии

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию. Об этом в эфире NewsOne заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик.

По его словам, речь идет и о внешнем виде главы МИД, и о результатах его работы.

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Кроме того, он заявил, что в противостоянии Климкина с президентом Украины Владимиром Зеленским не поддерживает ни одну из сторон. Так парламентарий отреагировал на попытки украинского лидера отправить в отставку главу МИД.

Ранее, 27 июня, Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По его словам, он сам узнает информацию о «международных шагах» страны из интернета.

Климкин в ответ на это объяснил, что МИД Украины имел полномочия без согласования с президентом отвечать на российскую ноту. «Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», — сказал министр.

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